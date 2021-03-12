Пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер Davide B под флагом Мальты

ПРЕТОРИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер для перевозки жидких химических веществ Davide B, шедший под флагом Мальты, и захватили 15 членов его команды. Об этом сообщил в пятницу специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Trade Winds.

Группе из девяти вооруженных пиратов удалось 11 марта высадиться на борт танкера и захватить 15 из 21 члена экипажа, передает он со ссылкой на управляющую компанию Di Poli Shipmanagement. В свою очередь портал Dryad Global отмечает, что команда танкера состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

В момент атаки пиратов судно находилось в девяти морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны.

Гвинейский залив является наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей - 95% от всех подобных захватов в мире за указанный период.