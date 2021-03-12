В Киеве загорелся дом престарелых

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Пожар начался в доме престарелых в Киеве, 80 человек эвакуированы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"12 марта в 05:51 (06:51 мск) в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11б, в трехэтажном здании (размер 15х10 метров) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 80 человек, из них 65 - пожилого возраста и 15 человек персонала. В 06:55 (07:55 мск) пожар локализован на площади 100 кв. метров.

Позднее стало известно, что пожар в доме престарелых ликвидировали, жертв и пострадавших нет. "Ликвидирован пожар в доме для пожилых людей. <...> К тушению привлекались 35 человек и 8 единиц техники", - отмечается в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.