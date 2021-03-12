Открытое горение в многоквартирном доме в Анапе ликвидировано

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение мансардного этажа многоквартирного дома в Анапе, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 09:50 [объявлена] ликвидация открытого горения по адресу: город Анапа, ул. Лазурная", - говорится в сообщении ведомства.

По данным главка, квартиры на седьмом и шестом этажах частично повреждены водой при тушении. "На 7-м и 6-м этажах квартиры повреждены водой частично. Ранг пожара понижен до второго номера. На месте остаются работать силы и средства Анапского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для организации разборки и проливки тлеющих очагов пожара", - говорится в сообщении ведомства.

В мэрии Анапы журналистам сообщили, что организована работа комиссии по оценке ущерба, эвакуированные жильцы находятся в ДК "Алексеевский", их обеспечили горячими напитками.

"Работают сотрудники миграционной службы по поводу восстановления документов, медики, психологи, специалисты правоохранительных органов, муниципальных и федеральных структур. Определены пункты временного размещения пострадавших на базе двух анапских санаториев и отеля, где люди могут проживать и питаться", - добавили в пресс-службе муниципалитета.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - добавлены подробности.