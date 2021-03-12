ГП направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Япончика

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении трех обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ), - сообщили в пресс-службе. - После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты наблюдали за Иваньковым и узнали его образ жизни, круг его знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль "Газель", мобильные телефоны для общения между собой.

По указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, в который часто ходил Иваньков, и следили за ним. Вечером Бутба из "Газели" выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений он умер в больнице.

Газзаев, Шадания и Джанашия арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.