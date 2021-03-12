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В Ялте задержали члена "свидетелей Иеговы"

По данным следствия, мужчина собирал деньги для религиозного сообщества

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Участника запрещенной в РФ организации "свидетелей Иеговы" задержали в Ялте. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "свидетелей Иеговы". Установлено, что по настоящее время мужчина совершал сбор денежных средств с граждан для обеспечения деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, которая предполагает до восьми лет лишения свободы. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ и МВД. По данным пресс-службы, всего в Ялте провели 13 обысков по местам проживания сторонников организации, изъяв незаконную литературу, компьютерную технику, электронные носители и другие материалы, представляющие интерес для следствия.

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