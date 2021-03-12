Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Монголии у границы с Россией

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в пятницу на озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией, где продолжается афтершоковая активность после мощного землетрясения, зарегистрированного в январе 2021 года. В Иркутске ощущались толчки силой 3-4 балла, в населенных пунктах Республики Бурятия - 2-4 балла, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

"12 марта, 07:05:11, время по Гринвичу (10:05:11 мск). Иркутск 3-4 балла", - указано в сообщении.

Землетрясение ощущалось на территории 15 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии. Пресс-служба ГУ МЧС России в Приангарье сообщила, что разрушений нет.

По данным с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, после первого январского землетрясения на Хубсугуле произошло более 240 афтершоков с энергетическим классом около 10 и выше.

На озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией 12 января произошел подземный толчок магнитудой 6,5. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 8,7 балла. Его почувствовали жители пяти регионов Сибири, в частности, в Иркутске ощущались толчки до 5 баллов, в республиках Бурятия и Тува - до 6, в Красноярском крае - до 3,5. По данным МЧС, землетрясение не привело к жертвам и разрушениям.

Хубсугул относится к Байкальской рифтовой зоне, для которой характерна высокая сейсмоактивность. По мнению ученых, землетрясение на Хубсугуле могло быть спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на Байкале 21 сентября 2020 года. Тогда в населенных пунктах на юге Байкала ощущались толчки силой 6-7 баллов, в Иркутске - 5 баллов. 10 декабря произошла новая серия мощных землетрясений. Утром жители Иркутска ощутили толчки силой 5-6 баллов, вечером - 4 балла.