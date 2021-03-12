Экс-главу Государственного контрольного комитета Удмуртии обвинили в растрате

ТАСС, 12 марта. Экс-глава Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики и регионального управления Министерства юстиции РФ Ольга Филиппова обвиняется в присвоении или растрате. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

"Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего начальника управления Министерства юстиции РФ по Удмуртской Республике, бывшего председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики Филипповой О. Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). Суд постановил избрать в отношении Филипповой меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая 2021 года", - сказано в сообщении.