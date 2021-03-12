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В Самаре загорелся торгово-офисный центр "Скала"

Пожару присвоили повышенный ранг сложности
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Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области/ТАСС
© Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области/ТАСС
© Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области/ТАСС

САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Пожар на площади 150 кв. метров произошел в пятницу в торгово-офисном центре (ТОЦ) "Скала" в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 11:45 (10:45 мск) поступило сообщение о пожаре в ТОЦ "Скала" по адресу: Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 4, корпус 15", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что пожару присвоен повышенный (второй) ранг сложности.

По прибытии пожарные установили, что горит фасад здания на втором и третьем этажах. Погибших и пострадавших нет, проводится эвакуация.

На место ЧП выехал прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин, который координирует деятельность правоохранительных органов. "Организована прокурорская проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц и решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

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