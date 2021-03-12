Росгвардийцы задержали мужчину, угрожавшего ножом работнику магазина в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали мужчину, который в центре Москвы ножом угрожал работнику магазина и сотрудникам вневедомственной охраны. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в столичной пресс-службе ведомства.

"Посетитель магазина, угрожая ножом работнику торговой точки, пытался вынести товар. Продавец нажал кнопку тревожной сигнализации, но злоумышленник успел скрыться до приезда наряда", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что сигнал поступил из охраняемого объекта на Смоленском бульваре.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы начали обследовать близлежащие дворы, где и обнаружили подозреваемого. При задержании он не реагировал на законные требования правоохранителей и начал угрожать ножом сотрудникам вневедомственной охраны. "Исходя из угрозы жизни и здоровью сотрудников Росгвардии, в соответствии с законодательством, для пресечения противоправных действий один из росгвардейцев произвел предупредительные выстрелы в воздух. В итоге злоумышленника задержали", - добавили в ведомстве.

Мужчина доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Пострадавших в результате происшествия нет.