Совладельца "Интерторга" отправили под домашний арест по делу о хищении 8 млрд у Сбербанка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест совладельца ООО "ТД "Интерторг", развивающей сеть Spar на северо-западе РФ, Аллахверди Абдуллаева, задержанного по делу о хищении у Сбербанка более 8 млрд рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Аллахверди Али оглы Абдуллаеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от дома", - говорится в сообщении.

Мера пресечения избрана до 9 мая. В четверг по такому же обвинению и на тот же срок суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Интерторга" Марианну Левинтову. По данным пресс-службы, Левинтова и Абдуллаев возражали против заключения под домашний арест.

Источник в правоохранительных органах 10 марта сообщал ТАСС, что в городе прошли обыски по делу о мошенничестве, которое было возбуждено после банкротства "Интерторга" - компании, которая занималась развитием торговой сети супермаркетов Spar и "Народная семья" в СЗФО. Позже источник сообщил ТАСС о задержании совладельца "Интерторга" Абдуллаева и еще двух топ-менеджеров. В МВД России в четверг подтвердили задержания и проведение оперативных мероприятий.

Как уточнили в пресс-службе судов Петербурга, Абдуллаев обвиняется в том, что вместе с Левинтовой и другими фигурантами получил доступ к заемным средствам на сумму более 8 млрд рублей Сбербанка, которые перечислили "Интерторгу", а затем их похитили и распорядились по своему усмотрению.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. В конце 2019 года "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа. В начале 2020 года арбитраж Петербурга признал торговый дом банкротом. В ноябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще один совладелец "Интерторга" - Мушвиг Абдуллаев - был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).