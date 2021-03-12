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Пассажир на станции "Измайловская" угрожал пистолетом сотруднику службы безопасности метро

Пострадавших нет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после того, как пассажир на станции "Измайловская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена угрожал пистолетом сотруднику службы безопасности подземки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 16:43 11 марта на станции метро "Измайловская" между сотрудником службы безопасности и пассажиром произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин угрожал сотруднику метро предметом, конструктивно схожим с пистолетом. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина угрожал сотруднику пневматическим пистолетом. Пострадавших в результате инцидента нет.

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