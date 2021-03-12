Совладельца Владивостокского рыбного порта арестовали по делу о контрабанде металла

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд во Владивостоке в пятницу избрал меру пресечения для трех подозреваемых в контрабанде лома черных металлов, среди них совладелец Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП) Денис Сарана. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Двоим фигурантам суд назначил заключение под стражу, среди них совладелец ВМРП Денис Сарана. Один получил домашний арест", - сказал собеседник агентства, уточнив, что еще одному фигуранту меру пресечения пока не назначили.

По версии следствия, бизнесмен и его подельники незаконно переместили через таможенную границу стратегически важные товары - лом черных металлов - с недостоверным декларированием. В рамках уголовного дела проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые и свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В среду следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Приморскому краю провели обыски в офисах ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" в рамках расследования дела о незаконном экспорте стратегических товаров. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, сумма контрабанды составила более 1 млрд рублей.