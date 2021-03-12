Избившей своего ребенка в Домодедове матери грозит арест до пяти суток

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Женщина, которая избила дочь в подъезде жилого дома в Домодедове, привлекли к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских прав, ей грозит штраф до 5 тыс. рублей или административный арест до пяти суток.

"В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей")", - сообщила ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По данному факту также возбуждено административное делопроизводство по ст. 6.1.1. КоАП РФ ("Побои"), в рамках которого ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Статья 5.35 КоАП РФ предусматривает административный штраф до 5 тыс. рублей или арест до пяти суток.

Ранее СМИ сообщали, что в Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу.

По данному факту проверку начала прокуратура. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.