Трем сотрудникам "Интерторга" предъявили обвинение в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение троим сотрудникам развивающей сеть Spar на северо-западе РФ компании "Интерторг", в том числе ее совладельцу Аллахверди Абдуллаеву, в мошенничестве в сфере кредитования, их считают причастными к хищению у Северо-Западного отделения Сбербанка более 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Задержаны трое руководителей и сотрудников компании ООО "ТД Интерторг", которым предъявлено обвинение по ст. 159.1 ("Мошенничество в сфере кредитования"). Предварительное расследование продолжается", - сообщила Волк.

Она отметила, что, по версии следствия, в январе 2018 года представители ООО, предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению.

"В городе Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, следователями следственного департамента МВД России назначено производство судебных экспертиз, проведены выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации, проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами по уголовному делу", - добавила Волк.

Суд в Санкт-Петербурге отправил в пятницу под домашний арест Абдуллаева на срок до 9 мая, а накануне - топ-менеджера "Интерторга" Марианну Левинтову.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. В конце 2019 года "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа. В начале 2020 года арбитраж Петербурга признал торговый дом банкротом. В ноябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще один совладелец "Интерторга" - Мушвиг Абдуллаев - был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).