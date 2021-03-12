В Москве задержаны поставщики контрафактных сигарет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полиция задержала четырех москвичей, незаконно торговавших табаком, у них изъято 30 тыс. упаковок табачной продукции без акцизных марок на 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции задержали четырех жителей столицы. По версии следствия, они входили в группу, которая в течение трех лет занималась незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированной табачной продукции", - сказала она.

По версии МВД, обвиняемые поставляли в Москву сигареты и табачные стики, которые предназначались для продажи за рубежом, а также через магазины беспошлинной торговли.

"Участникам группы предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.