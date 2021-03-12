Суд отправил под домашний арест главу вуза в Воронеже по делу о присвоении 880 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 12 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа отправил под домашний арест по 10 апреля 2021 года врио ректора Воронежского государственного аграрного университета (ВГАУ) Алексея Попова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении с подчиненных 880 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу официальный представитель суда Максим Рощупкин.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 10 апреля 2021 года", - сообщил Рощупкин.

Он добавил, что следователь просил избрать домашний арест по 10 мая, сторона защиты возражала и просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее ТАСС сообщал, что врио ректора ВГАУ 40-летний Алексей Попов был задержан 10 марта с поличным в момент получения от подчиненных 880 тыс. рублей, в его кабинете в вузе прошли обыски. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения").

По версии следствия, в марте 2021 года врио ректора ВГАУ потребовал от сотрудников передать ему деньги, полученные ранее в виде премий, специально завышенных для этих целей. После задержания Попов дал признательные показания, вину признал в полном объеме, до решения суда находился в изоляторе временного содержания.