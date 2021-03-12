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В Барселоне задержали босса мафии "Ндрангета"

Как сообщает агентство ANSA, Джузеппе Ромео является одним из самых опасных преступников Италии

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне одного из влиятельных боссов калабрийской мафии "Ндрангета" Джузеппе Ромео. Как отмечает агентство ANSA, он входил в список самых опасных беглых преступников Италии.

От правосудия Ромео скрывался с 2018 года, в ноябре 2020 года власти Реджо-Калабрии (юг Италии) приговорили его к 20 годам тюремного заключения за наркоторговлю и отмывание денег. Как говорится в заявлении испанских правоохранителей, Ромео проживал в Германии, "но регулярно совершал поездки между Калабрией, Ломбардией и регионами на северо-западе Европы, чтобы заключать соглашения с поставщиками наркотиков, проживающими в Бельгии, Нидерландах и Германии".

"Ндрангета" считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В январе в городе Ламеция-Терме (южная область Калабрия) начался крупнейший за последние годы процесс над причастными к кланам этой преступной группировки. Перед судом предстанут более 300 человек, обвинение включает более 400 пунктов. Ожидается, что судебный процесс будет длиться по меньшей мере три года.

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