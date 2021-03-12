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В Астрахани водитель насмерть сбил ребенка

ДТП произошло в переулке Туркменском в Советском районе города

АСТРАХАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по Астраханской области проводят проверку в связи с аварией, в которой погибла 12-летняя девочка. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе полиции по региону.

"В Астрахани полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка. В Советском районе в переулке Туркменском 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил наезд на девочку 2008 года рождения. В результате ДТП она получила различные травмы. Ребенок скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. 

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