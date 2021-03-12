Бизнесмен осужден на девять лет за заказное убийство своего компаньона в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к 9 годам бизнесмена за заказное убийство своего компаньона. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила Врадий.

Как установлено, в августе 2019 года к осужденному 33-летнему москвичу обратилась супруга его компаньона с предложением совершить убийство ее мужа за вознаграждение в размере 50 млн рублей. Мужчина согласился, но для непосредственного исполнения убийства он привлек своего знакомого, который согласился совершить убийство за 3 млн рублей. В сентябре 2019 года осужденный вместе с соисполнителем преступления приобрел переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и накладную бороду для сокрытия личности. Супруга потерпевшего передала ему деньги для приобретения и последующей установки датчика движения на автомобиль мужа.

В процессе подготовки к убийству мужчина отказался от "услуг" соучастника и решил совершить его самостоятельно. 10 декабря 2019 года супруга потерпевшего убедила его проследовать с компаньоном в деревню Яковлевское якобы для посещения шамана с целью проведения обряда по снятию порчи. Осужденный прибыл совместно с потерпевшим на его машине в Домодедово, где в салоне автомобиля застрелил его. Уголовные дела в отношении соучастников убийства выделены в отдельно производство.