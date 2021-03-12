Третьего фигуранта дела о хищении 8 млрд рублей у Сбербанка отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Игоря Защеринского - третьего фигуранта дела о хищении руководством торгового дома "Интерторг" более 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры, и общаться с сыном", - говорится в сообщении.

Защеринского обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Мужчину задержали на этой неделе в Петербурге вместе с совладельцем "Интерторга" Аллахверди Абдуллаевым и топ-менеджером торгового дома Марианной Левинтовой, которым ранее суд также избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, разрешив краткосрочные прогулки вблизи дома. Следователи считают, что фигуранты дела обманным путем получили доступ к заемным средствам Сбербанка на сумму более 8 млрд рублей, а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка, компания занималась развитием сети супермаркетов Spar и "Народная семья". В конце 2019-го "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа. В начале 2020 года арбитраж Петербурга признал торговый дом банкротом. В ноябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что еще один совладелец "Интерторга" - Мушвиг Абдуллаев - был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).