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Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло около города Элассона в Греции

О пострадавших или разрушениях не сообщалось

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу около города Элассона в Греции. Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин.

По его оценке, эпицентр подземного толчка находился в 16-19 км к юго-западу от Элассоны. Очаг залегал на глубине 8,5-10 км.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось. Землетрясение ощущалось в соседних городах Лариса и Тирнавос.

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,6.

3 марта в этом районе произошло землетрясение, имевшее, по разным оценкам, магнитуду 5,9-6,3. За ним последовали сотни более слабых подземных толчков, а 4 марта поблизости произошло новое сильное землетрясение магнитудой 5,9-6,0, которое, возможно, было вызвано новым разломом. В результате сейсмической активности в этом районе были повреждены десятки домов. Пострадавших не было.

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