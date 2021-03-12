В Мичуринске сотрудник электроподстанции, где погибли дети, получил 1,5 года колонии

ТАМБОВ, 12 марта. /ТАСС/. Мичуринский городской суд Тамбовской области приговорил к 1,5 года колонии начальника цеха электроснабжения АО "ТСК", по вине которого от удара током погибли два школьника. Об этом в пятницу сообщает СК по Тамбовской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику цеха электроснабжения Мичуринского филиала АО "ТСК". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью в сфере электроэнергетики на один год", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года трое учеников первого и четвертого классов через расстояние между прутьями забора проникли на территорию трансформаторной подстанции АО "ТСК" в Мичуринске. Двое из них в последующем забрались на крышу трансформатора, где получили удар током и скончались. Их тела при плановым обходе обнаружил дежурный подстанции.

По данным прокуратуры Тамбовской области, решением суда на АО "ТСК" возложена обязанность привести ограждение электроподстанции в нормативное состояние.