Суд взыскал с экс-чиновника мэрии Курска 111 млн рублей по делу о превышении полномочий

КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Суд взыскал более 111 млн рублей с бывшего главы комитета ЖКХ администрации Курска по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновника освободили от пребывания в колонии-поселении за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщила в пятницу пресс-служба Курского областного суда.

В декабре 2020 года суд признал бывшего главу комитета ЖКХ города Курска Александра Апалькова виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб бюджету в сумме более 111 млн рублей. Апалькова приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

"С Апалькова в бюджет [администрации Курска] взыскан причиненный ущерб в размере 111 млн 783 тыс. 664 рублей. Апелляционная инстанция изменила приговор Ленинского районного суда Курска, на основании п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ освободив осужденного от наказания в виде лишения свободы сроком на два года за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В сентябре 2013 года комитет ЖКХ администрации Курска подписал контракт с компанией для оказания энергосервисных услуг. Однако глава комитета заключил дополнительное соглашение, в котором изменил условия контракта и технические характеристики, в том числе суммарную мощность системы уличного освещения города, что привело к дополнительным тратам из бюджета. Сумма ущерба муниципальному образованию в период с 2013 по 2017 год превысила 111 млн рублей.