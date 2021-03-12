Полиция возбудила уголовное дело после убийства собаки в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по факту жесткого обращения с животными возбуждено в Новгородской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

"В следственном управлении УМВД России по городу Великий Новгород в отношении 37-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное в присутствии малолетнего")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 января этого года возле одного из продуктовых магазинов микрорайона Луговой Великого Новгорода. Подозреваемый умышленно с целью причинения физической боли нанес удар по собаке, временно оставленной хозяйкой на поводке рядом с торговым павильоном. Свидетелем этого поступка стала его малолетняя дочь.

По предварительным данным, хозяйка погибшей собаки оставила ее на привязи возле торгового павильона, куда ушла за покупками. Подозреваемый вместе с ребенком и собакой без поводка шел мимо торговой точки. Между собаками случился конфликт. Подозреваемый оттащил свою собаку и несколько раз ударил пса, привязанного возле магазина.

Хозяйка пострадавшей собаки обратилась в ветеринарную клинику города с целью оказания помощи пострадавшему животному, но полученные травмы были слишком серьезными. В результате полученных травм собака умерла. Расследование дела продолжается.