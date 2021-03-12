В Чечне возбудили уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева за призывы к терроризму

ГРОЗНЫЙ, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма возбудили в Чечне в отношении проживающего в Великобритании одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике в отношении Ахмеда Закаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе 2021 года Закаев на видеосервисе YouTube разместил свое обращение, в котором он допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.

Закаев - бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В 2001 году объявлен в федеральный и международный розыск. С 2003 года проживает в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. В январе 2021-го глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, чтобы предать правосудию в РФ.