СМИ: в Греции возник пожар на круизном лайнере MSC Lirica

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Пожар возник в пятницу на круизном лайнере MSC Lirica, стоящем в порту Керкира на одноименном острове в Ионическом море. Об этом сообщила газета "Этнос".

По ее данным, возгорание произошло в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна. Над ним поднимаются большие клубы черного дыма. Огонь тушат прибывшие по тревоге пожарные, а также сотрудники Береговой охраны.

Лайнер находится в порту с 30 января на зимней стоянке. На его борту были только члены экипажа.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.