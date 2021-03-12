{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Греции возник пожар на круизном лайнере MSC Lirica

По данным газеты "Этнос", возгорание произошло в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Пожар возник в пятницу на круизном лайнере MSC Lirica, стоящем в порту Керкира на одноименном острове в Ионическом море. Об этом сообщила газета "Этнос".

По ее данным, возгорание произошло в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна. Над ним поднимаются большие клубы черного дыма. Огонь тушат прибывшие по тревоге пожарные, а также сотрудники Береговой охраны.

Лайнер находится в порту с 30 января на зимней стоянке. На его борту были только члены экипажа.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Теги
Греция
Под Волгоградом выявили хищение 55 млн рублей при расчистке водных объектов по нацпроекту
В данный момент решается вопрос об уголовном преследовании виновных в преступлении лиц
Читать полностью