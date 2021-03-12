В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского несколько метров за своей машиной

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который протащил за своим автомобилем схватившегося за ручку двери машины полицейского на улице Миклухо-Маклая в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, ночью 9 марта мужчина, находясь за рулем автомобиля вблизи улицы Миклухо-Маклая в Москве, проигнорировал законные требования представителя власти и, продолжив движение, проехал с сотрудником не менее трех метров. Своими действиями обвиняемый причинил полицейскому различные телесные повреждения", - сказала она.

Как сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, в полицию поступило сообщение о хулиганстве на улице Миклухо-Маклая. Прибыв на место, сотрудники МВД обнаружили конфликтующих граждан, те попытались скрыться. Один из полицейских схватился за ручку двери автомобиля Honda с нарушителем, но водитель не остановился и протащил правоохранителя несколько метров по проезжей части. Полицейский получил травмы руки и ноги. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следователи СК завели дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").