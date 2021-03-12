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Уголовное дело возбудили в Мордовии в связи с исчезновением шестнадцатилетней девушки

Она ушла из Ялгинского детского дома-школы, где воспитывается, 11 марта, и с тех пор ее местонахождение неизвестно

ТАСС, 12 марта. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело после исчезновения шестнадцатилетней девушки, которая днем 11 марта ушла из Ялгинского детского дома-школы, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту исчезновения шестнадцатилетней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 11 марта девушка ушла из Ялгинского детского дома-школы, где воспитывается, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

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