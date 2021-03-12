Суд арестовал иностранца за разбойное нападение на офис ВТБ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Акбарджона Исмоилова, которого задержали после вооруженного нападения на офис банка на Индустриальном проспекте, во время которого было украдено более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акбарджону Исмоилову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Срок меры - до 8 мая", - говорится в сообщении.

Разбойное нападение на офис банка было совершено 9 марта. Тогда в офис зашел мужчина и, угрожая похожим на гранату предметом, потребовал деньги, после чего забрал более 2,5 млн рублей и скрылся. По данным пресс-службы судов города, деньги были похищено из офиса ВТБ.

Позже злоумышленник был задержан в Москве сотрудниками уголовного розыска. По данным полиции, задержанный является иностранцем и жил в Петербурге на съемной квартире. После нападения на банк он поехал в столицу, где снял гостиницу, дал 100 тыс. рублей в долг знакомому и потратил часть денег на покупку смартфонов.

На суде мужчина признал вину и заявил, что решился на преступление, так как должен был денег знакомым. Граната, как было установлено в ходе предварительного следствия, оказалась муляжом.