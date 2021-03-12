Полицейские задержали депутата Мосгордумы Митрохина за участие в митинге 23 января

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы, члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина за участие в несанкционированной акции 23 января 2021 года. Об этом сам политик сообщил ТАСС.

"Меня доставили в ОВД Тверского района Москвы. Полицейские заявили, что собираются привлечь меня к административной ответственности за участие в акции 23 января. Пока мне не сказали, по какой статье на меня оформят протокол", - сказал Митрохин.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.