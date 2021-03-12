Под Волгоградом выявили хищение 55 млн рублей при расчистке водных объектов по нацпроекту

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области выявила хищение около 55 млн рублей при выполнении работ по расчистке водных объектов, выполняемых в рамках реализации нацпроекта "Экология", решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Волгоградской области по обращению губернатора региона проведена проверка законности расходования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по экологической реабилитации водных объектов в рамках реализации национального проекта "Экология". Выявлено хищение порядка 55 млн рублей. Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2020 году между казенным госучреждением Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" и коммерческой организацией были заключены четыре госконтракта на выполнение работ по экологической реабилитации шести ериков и четырех озер на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе. Финансирование контрактов осуществлялось за счет средств бюджета региона с привлечением субсидии из федерального бюджета.

Кроме того, в рамках реализации госпрограммы Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод" по результатам электронного аукциона дирекция водохозяйственного строительства с этим же подрядчиком заключила госконтракт на выполнение работ по расчистке пруда в Светлоярском районе, финансирование которого осуществлялось из регионального бюджета, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

"В период с марта по декабрь 2020 года подрядчиком были направлены извещения о готовности к сдаче выполненных работ, которые приняты заказчиком без каких-либо замечаний, подрядчику из регионального бюджета перечислено более 173 млн рублей. При этом работы на сумму 55 млн рублей фактически не выполнялись", - добавили в пресс-службе ведомства.