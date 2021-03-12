Начальник ИВС отдела МВД России по Майкопу подозревается в превышении полномочий

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника изолятора временного содержания (ИВС) отдела МВД России по Майкопу, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый 4 февраля 2021 года в нарушение требований и правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых лиц, явно превышая свои служебные полномочия, без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, дал незаконное указание о выводе арестованного из помещения ИВС. А также о его конвоировании в одну из частных медицинских клиник Майкопа. Там арестованный смог встретиться со своей дочерью на длительное время без должного контроля за его поведением", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки, проведенной УФСБ России по Республике Адыгея и прокуратурой Майкопа. Расследование уголовного дела продолжается, санкцией статьи, по которой возбуждено дело, предусмотрено в том числе наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, уточнили в пресс-службе прокуратуры республики.