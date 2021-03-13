В Амурской области пресекли деятельность группы производителей и торговцев наркотиками

ТАСС, 13 марта. Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России пресекли деятельность преступной группы, которая изготавливала и продавала гашишное масло на территории Приамурья и Хабаровского края. Злоумышленникам инкриминируется 17 эпизодов преступной деятельности, сообщается в субботу на сайте УМВД Амурской области.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" и Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, специализирующейся на производстве и сбыте наркотиков растительного происхождения в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 6 амурчан по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, осуществляют следователи Следственного управления УМВД России по Амурской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что сбором дикорастущей конопли и изготовлением гашишного масла злоумышленники занимались в Константиновском районе Амурской области. Запрещенные вещества они перевозили в Благовещенск, где сбывали розничным покупателям. Часть наркотиков поставлялась в Хабаровский край.

Сотрудники полиции установили всех участников преступной деятельности, каналы и способы транспортировки наркотиков к местам розничного и оптового сбыта. Приобретатели гашишного масла привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Во время задержаний и обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, изъято более 2 кг наркотического средства, средства коммуникации, иные вещественные доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности группы.

В отношении четверых фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.