Два человека погибли в результате пожара в частном доме в селе в Забайкалье

ТАСС, 13 марта. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Николаевском Улетовского района в Забайкальском крае. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности отопительной печи, сообщается в субботу на сайте территориального управления МЧС РФ.

"13 марта в 06:39 (00:39 мск) в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Николаевском Улетовского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 06:41 (00:41 мск) дом был полностью объят пламенем. Первый погибший - женщина 1937 года рождения, была обнаружена в ходе тушения в 06:43 (00:43 мск). Второй погибший - мужчина 1936 года рождения, был обнаружен в 08:23 (2:23 мск) в ходе разбора сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 07:07 (01:07 мск). Дом площадью 48 кв. м полностью уничтожен огнем.

Предварительная версия возникновения пожара - неисправность отопительной печи.