Полиция в Приангарье начала поиски в тайге двух охотников, ушедших на промысел осенью

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Полицейские в труднодоступных участках Тайшетского района Иркутской области организовывают операцию по поиску двоих охотников, ушедших на промысел осенью прошлого года и не вышедших из тайги в оговоренное время. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МВД.

Ранее в дежурную часть полиции обратилась женщина. Она рассказала, что ее гражданский муж и его отец почти полгода назад отправились на охотничьи угодья в отдаленный лесной район и до настоящего момента не вернулись.

"Сотовая связь в зоне возможного нахождения разыскиваемых отсутствует. Кроме того, в местности поисков на реках выступила верховая вода, что препятствует передвижению на снегоходах и другой технике. В настоящее время сформирована поисковая группа. К возможному местонахождению пропавших мужчин выдвинулась аэролодка, организованная полицейскими", - сообщили в главке полиции.

По данным МВД, двое жителей поселка Соляная, мужчины в возрасте 45 и 67 лет, в октябре прошлого года отправились на промысел в верховья реки Тагул на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием. Охотники планировали находиться там до конца февраля, однако в оговоренное время из тайги не вышли.

Полицейские также установили, что в декабре охотников видел другой мужчина, занимавшийся добычей пушнины неподалеку от их угодий.