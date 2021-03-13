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В Кемеровской области пострадали четыре человека в ДТП с участием автобуса

Среди пострадавших есть дети

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Кемеровской области, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка и подросток. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

ДТП произошло около 15:00 (11:00 мск) на дороге Калтан - Малиновка. По предварительным данным, 22-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota Carina, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным автобусом ПАЗ.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратилась водитель легкового автомобиля и ее 17-летняя пассажирка. Также на обследование в больницу направлены два мальчика, одному из которых один год, другому 10 месяцев, находившиеся в детских удерживающих системах в Toyota, - сообщили в ГИБДД.

В автобусе пассажиров не было.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, пострадавшие получили травмы легкой степени и направлены на амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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