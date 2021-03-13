Два ребенка пострадали при пожаре в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Два ребенка пострадали в результате пожара в селе Бобровка в Новосибирской области. В пострадавшем доме могут находиться их мать и еще два ребенка, об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 19:48 местного времени (15:48 мск) пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании в частном доме на ул. Безручкова в селе Бобровка Сузунского района. Через пять минут первый пожарный расчёт прибыл на место вызова. Менее часа понадобилось для ликвидации открытого горения.

"В ходе тушения пожара бойцы пожарной охраны обнаружили и эвакуировали из горящего строения двух мальчиков. Детей доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно, в доме проживала многодетная семья. По оперативной информации, в доме еще могут находиться мать и двое детей. Работы по разбору и проливке обгоревших конструкций продолжаются", - сообщили в МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают работы по ликвидации последствий происшествия.