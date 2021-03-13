В Воронеже произошел пожар на территории бывшего военного склада

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Возгорание площадью 600 кв. м возникло на территории бывшего военного склада в Советском районе Воронежа. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

"Пожар на бывших складах министерства обороны в районе улицы Янониса в Советском районе. Рядом жилых домов нет, угрозы распространения огня нет", - сказал он.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов, пожар площадью 600 кв. м возник около 19:30 мск в неэксплуатируемом здании. Он уточнил, что огнем охвачено все здание площадью 40 на 15 м. На месте пожара работают четыре отделения пожарной охраны.