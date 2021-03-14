В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном доме

ТАСС, 14 марта. Пожар на крыше жилого многоквартирного дома в Краснодаре потушен. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 03:57 объявлена полная ликвидация пожара в Краснодаре по улице Красной", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения.

Информация о возгорании на улице Красной поступила в 01:10 мск. К моменту прибытия пожарных горела крыша на площади 300 кв. м. Существовала угроза распространения огня. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 350 кв. м. В 03:12 была объявлена ликвидация открытого горения. Из дома эвакуированы 25 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало.