В Хабаровском крае зарегистрировали первый лесной пожар сезона

ТАСС, 14 марта. Первый в 2021 году лесной пожар зарегистрирован в Хабаровском крае на территории Кур-Урмийского лесничества. Там официально открыт пожароопасный сезон, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"В 12 км от поселка Кукан в Хабаровском районе на территории Кур-Урмийского лесничества был зарегистрирован первый в этом году лесной пожар на площади 10 га. Сотрудникам лесоохраны удалось оперативно локализовать участок огня, а затем полностью ликвидировать возгорание, которое успело разрастись до 20 га. Пожар произошел на нелесных землях, в заболоченном районе. В тушении были задействованы восемь десантников-пожарных и две единицы техники", - говорится в сообщении.

В краевом комитете лесного хозяйства издан первый приказ об открытии пожароопасного сезона 2021 года локально, именно на территории Кур-Урмийского лесничества. В прошлом году первые пожары в крае зафиксировали в последней декаде марта.