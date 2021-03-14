На Ставрополье разыскивают 12-летнюю девочку

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Полиция разыскивает 12-летнюю девочку, которая в субботу вечером ушла в магазин в поселке Иноземцево и не вернулась, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

"Сотрудники полиции Железноводска устанавливают местонахождение без вести пропавшей 12-летней девочки. С заявлением в отдел внутренних дел обратилась ее мама", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина сообщила, что девочка в 18:30 мск вышла из дома в поселке Иноземцево в магазин, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девочки: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, до плеч, глаза голубые. Была одета в зеленую куртку с серым мехом на капюшоне, синие джинсы, черные полусапожки.