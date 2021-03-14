В ТЦ на Ставрополье произошло сильное задымление

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Сильное задымление произошло в торговом центре "Вершина" в Невинномысске. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 07:45 мск поступило сообщение о задымлении в ТЦ "Вершина", расположенном по адресу: Невинномысск, Пятигорское шоссе, 243 км. Пожарные подразделения выехали незамедлительно. По прибытии на место подтверждено сильное задымление на втором этаже торгового центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что локализация и ликвидация объявлена в 08:18 мск на площади 6 кв. м. По данным пресс-службы, очаг возгорания после проведения разведки нашли в салоне по продаже мебели.

"Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме", - отмечается в пресс-релизе. Предварительно, пострадавших нет.