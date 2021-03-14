{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Несколько человек получили травмы в результате схода лавины в Японии

Один пострадавший находится в состоянии остановки сердца и легких

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате схода лавины на склоне горы Норикура в центральной части Японии. Об этом в воскресение со ссылкой на данные местной полиции сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что один пострадавший находится в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Согласно информации агентства, под завал из-за схода лавины попали от пяти до шести человек.

Между тем ранее телеканал NHK сообщил, что попавшие под лавину не получили травм и смогли самостоятельно выбраться из-под завалов.

Теги
Япония
В Иркутской области эвакуировали туристов, оказавшихся в метель на льду Байкала
Их доставили в безопасное место на берег залива Курку
Читать полностью