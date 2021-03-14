На севере Нигерии предотвратили попытку бандитов похитить 307 школьников

ПРЕТОРИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Группа вооруженных бандитов атаковала в ночь на воскресенье государственную среднюю школу в городе Икара (штат Кадуна) на севере Нигерии, однако спецназ не допустил похищения 307 учеников. Об этом, как передает нигерийская газета Nation, сообщил министр безопасности и внутренних дел штата Самуэль Аруван.

"Бандиты напали на общежитие школы, однако ученики вовремя привели в действие систему оповещения армейского спецназа, который немедленно прибыл, - цитирует его газета. - Бойцы вступили в бой с бандитами, и те бежали, все 307 школьников спасены".

Нынешнее нападение на школу в штате Кадуна произошло спустя три дня после похищения бандитами 11 марта из общежития государственного лесотехнического колледжа в городе Кадуна 39 студентов. Власти продолжают вести их поиск.

Атаки на школы с целью захвата учеников для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Так, 26 февраля из школы-интерната для девочек в городе Джангебе в штате Замфара были похищены 279 учениц. Их освободили 2 марта после переговоров. В соседнем с Замфара штате Кацина бандиты похитили 11 декабря 2020 года 344 мальчиков из школы-интерната. Спустя шесть дней все они были освобождены по результатам переговоров. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари распорядился на минувшей неделе усилить охрану всех школ для недопущения подобных инцидентов. В ряде северных штатов страны губернаторы временно закрыли школы, где отсутствовала надлежащая система безопасности.