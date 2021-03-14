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Один человек погиб из-за схода лавины в Японии

Двое получили легкие травмы

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, двое получили легкие травмы в результате схода лавины на склоне горы Норикура в центральной части Японии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что под снежный завал попали еще два человека, однако они смогли самостоятельно выбраться на поверхность и не получили травм.

По данным местных властей, сход лавины мог быть связан с накоплением больших объемов снега на вершине горы из-за прошедших в этом регионе обильных снегопадов.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего травмы получили несколько человек.

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