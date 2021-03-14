Под Волгоградом три ребенка провалились под лед на реке

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетнего мальчика и госпитализации еще двух детей, которые провалились под лед на реке Ахтуба в городе Волжский. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Днем 14 марта в правоохранительные органы города Волжского поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика и госпитализации двух детей 10 и 6 лет. Дети провалились под лед на реке Ахтуба. По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети отправились на прогулку к реке Ахтуба и зашли на лед, который не выдержал веса мальчиков. Все трое оказались в ледяном водоеме. Очевидцами случившегося стали местные жители, которые бросились на помощь пострадавшим. Всех детей удалось вытащить из воды, однако один из них спустя непродолжительное время умер. Остальных двух мальчиков госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.

"Устанавливаются все обстоятельств происшествия. На месте работают следователи территориального подразделения СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе ведомства.