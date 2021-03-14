В Краснодаре мужчина напал на бездомную собаку во дворе многоэтажки

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку в связи с нападением мужчины на бездомную собаку. Инцидент произошел во дворе жилого дома в Краснодаре, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко в воскресенье.

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина стреляет в бездомную собаку.

"Сегодня в 16:50 в полицию города Краснодар поступило сообщение о применении неустановленного устройства во дворе жилого дома, расположенного на проспекте Чекистов. Неизвестный мужчина применил это устройство в отношении бездомной собаки", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас в связи с инцидентом ведется проверка, устанавливается личность мужчины, а также устанавливается тип пистолета, из которого он вел стрельбу. Отмечается, что гильз в ходе осмотра места происшествия обнаружено не было.

"Проживающая в данном дворе собака не пострадала", - отметил Коноваленко.