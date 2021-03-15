СМИ: число жертв из-за отключения кислорода в больнице в Иордании увеличилось до девяти

БЕЙРУТ, 15 марта. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в больнице иорданского города Эс-Салт (29 км от Аммана) по причине прекращения подачи кислорода в отделение интенсивной терапии, достигло девяти. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Маядин". По его данным, все они были госпитализированы после заражения коронавирусом. Инцидент произошел в субботу, когда стало известно о гибели шести пациентов, еще трое умерли в воскресенье.

Госминистр информации Сахр Дудин в заявлении на пресс-конференции в Аммане отметил, что "власти продолжают расследование, по какой причине произошло отключение кислорода, и поместили под стражу главного врача больницы Абдель Раззака аль-Хашмана, а также еще четверых сотрудников из медперсонала".

Смерть пациентов в больнице Эс-Салта вызвала широкий общественный резонанс, для обсуждения этого чрезвычайного происшествия в воскресенье собрался на экстренное заседание парламент. Группа из 20 депутатов внесла предложение рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству во главе с Бишером аль-Хасауном. Сам премьер-министр назвал происшедшее "страшной ошибкой, которая не может быть ничем оправдана".

Король Абдалла II, который утвердил отставку министра здравоохранения Назира Обейдата, лично посетил больницу и выразил соболезнование родственникам скончавшихся пациентов.

По данным Минздрава Иордании, в воскресенье коронавирус был выявлен у 8 053 подданных, еще 61 умерли в результате инфицирования. Наибольшее число заразившихся COVID-19 зафиксировано в столице Аммане и его окрестностях - 3 631, далее следуют провинции Ирбид - 1 358 и Эз-Зарка - 588. За сутки ПЦР-тестирование прошли 42 852 иорданца, при этом положительный результат зафиксирован у 18,79%.

В госпиталях и клиниках королевства находится в настоящий момент 2 769 человек, из них в отделениях интенсивной терапии - 632 пациента и еще 307 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 477 053 человек, число смертельных исходов составило 5 346, от инфекции излечились 396 195.