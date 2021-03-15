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В Магадане обнаружили очаг африканской чумы свиней

Заболевшие животные не предназначались для продажи

ТАСС, 15 марта. Очаг африканской чумы свиней обнаружен в личном подсобном хозяйстве на территории Магадана. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Министерстве сельского хозяйства Колымы.

"Проведено лабораторное обследование. Очаг африканской чумы подтвержден", - рассказали в ведомстве.

Отмечается также, что заболевшие свиньи не предназначались для продажи.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

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