Владивостокский морской торговый порт оштрафовали за нарушения при перевалке угля

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения при перевалке угля во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП), предприятие оштрафовали на 310 тыс. рублей, сообщила в понедельник Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Установлено, что стивидорной компанией велась перевалка угля и металлургического кокса на не предназначенных для этих целей причалах. На прилегающей к производственной площадке территории и подкрановых путях имелись просыпи угольной пыли, что создавало угрозу ее попадания в акваторию водного объекта. По результатам рассмотрения внесенного транспортным прокурором представления нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по постановлениям транспортного прокурора дальневосточное управление Росприроднадзора оштрафовало предприятие и его должностное лицо на общую сумму 310 тыс. рублей.

В Приморье остро стоит проблема загрязнения воздуха угольной пылью, она обострилась в 2017 году. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям, что вызывало жалобы местных жителей. Президент РФ Владимир Путин дал поручение минимизировать выброс угольной пыли и перейти на применение современных технологий перевалки угля. Вопрос соблюдения экологических норм при погрузке угля в портах Приморья находится на контроле правительства края.